بعد يوم واحد من تبني مجلس الشيوخ الأمريكي قرارًا يهدف إلى سحب القوات من حرب إيران، أجرى المجلس تصويتًا جديدًا أسفر عن نتيجة مغايرة، في انتصار لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء تصويت، مساء الأربعاء، بعدما أعرب ترامب عن استيائه مما اعتبره "وقوف المجلس في صف إيران"، في إشارة إلى تصويت الثلاثاء، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية".

وغيّر عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان، راند بول وبيل كاسيدي، اللذان كانا قد صوتا سابقًا لصالح كبح صلاحيات ترامب في شن الحرب على إيران، موقفهما في التصويت الجديد؛ إذ امتنع بول عن التصويت، بينما صوّت كاسيدي ضد تمرير القرار.

كما صوتت الجمهوريتان سوزان كولينز وليزا موركوفسكي مرة أخرى لصالح القرار، فيما صوّت الديمقراطي جون فيترمان ضده مجددًا. وانتهى التصويت برفض القرار بأغلبية 50 صوتًا مقابل 47، وهو ما يعني دعمًا لموقف ترامب.

ورحب ترامب بنتيجة التصويت الجديد، وكتب عبر منصة "تروث سوشيال": "غيّر مجلس الشيوخ للتو نتيجة التصويت المتعلقة بإيران من 50 مع مقابل 48 ضد، إلى 50 ضد مقابل 47 مع".

وأضاف: "واو! لقد غيّر مجلس الشيوخ للتو تصويته بشأن إيران من 50 مقابل 48 ضد، إلى 50 مقابل 47 لصالح. وقد غيّر كل من راند بول وبيل كاسيدي موقفهما. شكرًا لزعيم الأغلبية جون ثيون، وليندسي غراهام، وبيرني مورينو، وللجميع. هذا التصويت يوجه رسالة تحذير إلى إيران".