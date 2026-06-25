قاليباف ينفي مناقشة شراء منتجات زراعية أمريكية بالأموال الإيرانية المجمدة

نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، التصريحات الأمريكية بشأن الموافقة على شراء سلع زراعية أمريكية، بأموال الأصول المجمدة.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم»، مساء الخميس، إن «الولايات المتحدة تزعم زورًا، أن الأصول المفرج عنها ستستخدم لشراء منتجاتها الزراعية».

وأضاف: «المحصول الوحيد الذي نحصده هو ما زرعتموه أنتم وهو عقود من انعدام الثقة.. يبدو أن الولايات المتحدة لا تصدر سوى فول الصويا المعدل وراثيا والوعود الزائفة والتصريحات الجوفاء».

يأتي ذلك فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا، الأربعاء، أن الأموال الإيرانية المفرج عنها ستستعمل حصرًا لشراء منتجات أمريكية.

وقال ترامب في منشور على منصته «تروث سوشيال»، أمس، إن بلاده لن تقدم أي أموال إلى إيران.

وتنص مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية على مهلة تمتد 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين الجانبين، كما تتضمن التزامًا أمريكيًا برفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وبحسب تقديرات نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، تمتلك إيران نحو 37 مليار دولار من الأصول المجمدة أو المقيدة في عدد من الدول، من بينها قطر واليابان والعراق، إضافة إلى ما يتراوح بين 20 و50 مليار دولار أخرى في الصين، وهي أموال تراكمت من عائدات صادرات الطاقة والكهرباء.