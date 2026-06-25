موافقة نهائية من الاتحاد الأوروبي على اتفاق الرسوم الجمركية مع أمريكا

نال اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي موافقة نهائية من الدول الأعضاء في التكتل، وسط تهديد أمريكي بفرض مزيد من الرسوم على حال لم يتم بدء تنفيذ الاتفاق بحلول الرابع من يوليو.

وقال وزير التجارة القبرصي، مايكل داميانوس، الذي كان مسؤولا عن الملف ،اليوم الخميس، "نحن ملتزمون بشراكة قوية ومنفتحة عبر الأطلسي مع حليفنا التاريخي".

ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على تحديد سقف للرسوم الجمركية الأمريكية على أغلب منتجات الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 % في أغسطس 2025. وفي المقابل، التزم الاتحاد الأوروبي بشطب الرسوم المفروضة على السلع الصناعية الأمريكية وتسهيل وصول المنتجات الزراعية الأمريكية للأسواق.

ولا تزال الكثير من التفاصيل القانونية غير محددة في الوقت الحالي، مما أدى إلى بدء إجراءات تشريعية في الاتحاد الأوروبي بشأن كيف سيتم تنفيذ الاتفاق في التكتل.

غير أن ترامب هدد الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية مرتفعة في حال لم يكن الاتفاق جاهزا للتنفيذ في يوم الاستقلال وهو عطلة أمريكية وطنية تحل في الرابع من يوليو.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن العديد من الإجراءات بالاتفاق تهدف إلى جماية الاقتصادات الأوروبية.

وقال داميانوس "الانفتاح يجب أن يسير بالتوازي مع حماية مصالحنا".

وتشمل هذه الإجراءات القرار بإنهاء التفضيلات الجمركية في 31 ديسمبر 2029 إلا إذا جرى تمديده.