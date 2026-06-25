السكك الحديدية تعلن جداول تشغيل قطارات القاهرة – أسوان: نسعى لتقديم تجربة سفر أكثر راحة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جداول تشغيل القطارات على خط (القاهرة – أسوان) والعكس "أحد أهم وأطول خطوط السكك الحديدية على مستوى الجمهورية"، وذلك بهدف تلبية احتياجات الركاب وتوفير وسائل سفر آمنة ومنتظمة تربط العاصمة بمحافظات الوجه القبلي، في إطار جهودها لتقديم خدمات نقل متميزة وتيسير حركة السفر أمام المواطنين.

وأكدت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن خط (القاهرة – أسوان) يمثل شريانًا حيويًا يخدم ملايين المواطنين سنويًا، حيث يربط القاهرة بعدد كبير من محافظات الصعيد، مرورًا بمحطات رئيسية مهمة، ما يجعله من أكثر الخطوط كثافة من حيث حركة الركاب والتشغيل.

وأشارت إلى أن جداول التشغيل تتضمن مجموعة متنوعة من القطارات تشمل القطارات المكيفة والروسي المطور وقطارات النوم والقطارات الخاصة (VIP)؛ بما يتيح للركاب اختيار الرحلات التي تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة.

وشددت على استمرارها في تطوير خدماتها التشغيلية وتحديث منظومة النقل السككي بما يواكب متطلبات المواطنين، ولتقديم تجربة سفر أكثر راحة وكفاءة.