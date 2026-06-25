وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يمتلك خيارات عديدة في حال أخلت إيران بالاتفاق

جدد وزير الخارجية الأمريكي ماكرو روبيو، تأكيده أن الولايات المتحدة لن تسمح بفرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز.

وانتقد خلال مؤتمر صحفي، على هامش تواجده بالعاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، ما وصفه بـ«التصريحات الزائفة» الصادرة عن النظام الإيراني.

وأشار إلى أن السفن تمر بالفعل عبر المضيق دون دفع أي رسوم، مضيفًا: «نرفض دفع أي أموال مقابل المرور في مضيق هرمز، بغض النظر عن مسمى أو طريقة الدفع، ولن نتسامح إزاء ذلك».

وأكد أن دول الخليج لا تدعم فرض أي رسوم على الممرات المائية، معقبًا: «مضيق هرمز ممر بحري دولي، ويجب ألا تكون عليه رسوم بأي حال، والأمر لن يجدي نفعًا».

وحذر من أنه ستكون هناك مشكلة كبيرة في حالة تعرقلت حركة السفن في الخليج، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لديه خيارات عديدة في حال أخلّت إيران بالاتفاق.

وهدد بعودة الحرب إذا لم تبرم إيران اتفاقية فعالة، مستطردًا: «نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران، وهناك العديد من الخيارات المطروحة غير الجيدة إن لم يحصل اتفاق».