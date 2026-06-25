تفوق تهديفي كاسح للدوري الإنجليزي في المونديال

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أظهر نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز تفوقا تهديفيا على المستوى التهديفي في بطولة كأس العالم الحالية، وذلك بالمقارنة مع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الأخرى.

وسجل لاعبو البريميرليج حتى الآن 32 هدفا مقابل 18 للاعبي الدوري الإسباني، و16 للدوري الألماني.

وخرج الدوري الإيطالي من قمة قائمة أكثر اللاعبين تهديفا، بُحكم غياب المنتخب الإيطالي بطبيعة الحال والذي يضم العديد من نجوم السيري آ.

وبحسب منصة "برايم فيديو" الإنجليزية فإن المركز الخامس يتقاسمه كل من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" برصيد 7 أهداف، ومثله الدوري الأمريكي وكذلك الدوري الإيطالي، ومثلهم الهولندي.

ويأتي الدوري السعودي في المركز العاشر برصيد 6 أهداف.