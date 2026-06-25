رباعية هايتي تضمن للمغرب أرقاما أفريقية مميزة بالمونديال

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تمكن منتخب المغرب من كتابة مجد إفريقي جديد في بطولة كأس العالم، بعد فوزه بنتيجة 4 ـ2 أمام هايتي في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمنافسات كأس العالم التي تقام بالولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك.

وإنفراد "أسود الاطلس " بقائمة أكثر المنتخبات الإفريقيا تسجيلا للأهداف في كأس العالم برصيد 26 هدفًا متخطي منتخب نيجيريا الذي سجل 23 هدفًا طوال تاريخ مشاركته بالمونديال .

كما يعد " منتخب المغرب" أول منتخب إفريقي يسجل 19 هدفًا من لاعبين مختلفون متجاوزًا رقم منتخب نيجيريا التي سجل 16 هدفًا،.

وأصبح المهاجم المغربي "إسماعيل صيباري" أول لاعب إفريقي يسجل في ثلاث مباريات الأولى لمنتخب بلاده في نسخة واحدة من بطولة كأس العالم .

وحقق" المغرب" أكبر نسبة استحواذ له في مباراة واحدة طوال تاريخة في كأس العالم، بعد الفوز على منتخب هايتي بنسبة 69 % .

وصعد" منتخب المغرب" إلي دور الـ32 بعدما فاز بالمركز الثاني بـ 7 نقاط ، متساوي في عدد النقاط مع المنتخب البرازيلي صاحب المركز الأول بفارق الأهداف في إطار منافسات المجموعة الـ3 من مونديال 2026 .