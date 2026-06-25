كييف تعلن إسقاط 83 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 83 من أصل 90 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخ باليستي من طراز إسكندر - إم تم إطلاقه من شبه جزيرة القرم المحتلة، بالإضافة إلى 90 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، جرى إطلاقها من مناطق كورسك، وبريانسك، وميليروفو، وشاتالوفو، وأوريل، وبريمورسكو - أختارسك الروسية، ومن دونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وكشف البيان، عن صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:30 صباح اليوم الخميس، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أو عطلت 83 طائرة مسيرة روسية من طرز مختلفة في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 269 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي عدة مناطق روسية.

وقال البيان: "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساء يوم 24 يونيو الجاري إلى الساعة 7:00 صباح اليوم الخميس، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 269 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه "تم تدمير المسيرات فوق مقاطعات بيلجورود وبريانسك وفولجوجراد وكالوجا وكورسك، وأوريول وساراتوف وسمولينسك وروستوف وتولا وموسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.