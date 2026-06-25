روبيو: قريبون من التزام نوايا بين لبنان وإسرائيل في مفاوضات واشنطن

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن إسرائيل ولبنان يحرزان «تقدمًا جيدًا» في المحادثات الجارية بينهما في الولايات المتحدة، وإنهما باتا قريبين من التوصل إلى «التزام بالنوايا».

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضاف روبيو للصحفيين خلال زيارة إلى البحرين: «أعتقد أننا قريبون جدًا، وفق تقديراتنا، من الحصول على التزام بالنوايا بين البلدين».

والخميس، نفى مسئولون إسرائيليون ولبنانيون كبار الخميس، أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان المحتل، وذلك بعدما قال مسئول أمريكي إن إسرائيل سحبت بعض قواتها من المنطقة في «بادرة حسن نية»، وذلك فيما يستأنف الطرفان الجولة الخامسة من المفاوضات برعاية واشنطن، وسط خلافات بين الطرفين حول المناطق التي سيشملها الانسحاب الإسرائيلي.

وتناقش إسرائيل ولبنان مقترحًا مدعومًا من الولايات المتحدة يقضي بتسليم القوات الإسرائيلية جزءًا من الأراضي اللبنانية، التي احتلتها، إلى الجيش اللبناني كخطوة نحو استعادة لبنان السيطرة على الأراضي المحتلة.

ويعد مقترح إقامة «منطقة تجريبية» جزءًا من أحدث جولات المحادثات التي يجريها لبنان وإسرائيل في واشنطن، رغم تراجع زخمها في ظل سعي إيران لإدراج الملف اللبناني ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.

واعتبر المسئول الأمريكي أن التراجع الإسرائيلي بادرة «حسن نية» تجاه الحكومة اللبنانية، قائلًا إن «على قوات الجيش اللبناني الآن التحرك إلى المنطقة التي انسحبت منها إسرائيل».

وبعد فترة وجيزة من التصريح، نفى مصدر عسكري لبناني التقارير التي تداولتها وسائل إعلام بشأن انسحاب إسرائيل مما أسمتْه بـ«المنطقة العازلة»، وأكد أن «الجيش الإسرائيلي لا يزال متمركزًا في الأراضي اللبنانية التي احتلها مؤخرًا».

وقال مسئول دفاعي إسرائيلي كبير لـ«رويترز» إن سياسة إسرائيل واضحة، وإن الجيش لن ينسحب مما يسمى «المنطقة العازلة» في جنوب لبنان.

وتترافق الخلافات في واشنطن، مع خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف النار في لبنان، وتنفيذ اعتداءات في الجنوب، أدت إلى سقوط ضحيتين بعدما استهدف الجيش الإسرائيلي سيارة في بلدة كفررمان وفق بيان وزارة الصحة، فضلًا عن انتهاكه الأجواء اللبنانية وتحديدًا العاصمة بيروت وضواحيها.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أحرقت عددًا من المنازل في بلدة عين عرب، وذلك بعد الإنذارات التي وجهتها الأربعاء، إلى الأهالي بضرورة إخلاء البلدة قبل الساعة الخامسة مساءً.

وذكرت مصادر طبية وأمنية أن غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت سيارة في جنوب لبنان، قتلت شخصين.

ولم يترك الطيران الإسرائيلي المسير الأجواء اللبنانية يومًا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، إذ ألقت مسيّرة إسرائيلية صباح الخميس، قنبلة صوتية على محيط النبطية الفوقا جنوب لبنان، كما ألقت مسيرة قنبلة صوتية في محيط بلدة كفرتبنيت (النبطية).