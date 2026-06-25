أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن تضامنه مع شعب فنزويلا، ومع جميع المشاركين في عمليات الإنقاذ والإغاثة، وذلك في أعقاب الزلزالين المدمرين المتتابعين الذين ضربا فنزويلا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان له، أنه على تواصل مستمر مع السلطات في فنزويلا، مؤكدا استعداده لدعم جهود الاستجابة الطارئة، وأوضح أيضا أنه يعمل حاليا مع شركائه لتقييم الاحتياجات الإنسانية العاجلة حالما تتوفر المزيد من المعلومات.

وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لتعبئة المساعدات من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، وكذلك لتقديم كل الدعم العملياتي اللازم.

وذكر الاتحاد أنه لدعم جهود الاستجابة، تم تفعيل نظام كوبرنيكوس للأقمار الصناعية في وضع رسم الخرائط الطارئة.