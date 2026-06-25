موجة حر غير مسبوقة تربك فرنسا وتضغط على المستشفيات وشبكات المياه

- إغلاق مدارس وإلغاء رحلات.. وحالة الإنذار الأحمر شملت 72 مقاطعة في البلاد

أدت موجة الحر الشديدة التي تجتاح فرنسا منذ نحو أسبوعين، إلى تعطيل آلاف المدارس وإلغاء رحلات قطارات؛ وسط مخاوف من تأثيرات صحية خطيرة في المستشفيات التي لا تتوفر فيها مكيفات.

وأفادت وسائل إعلام محلية، الخميس، بتوسيع نطاق حالة الإنذار الأحمر ليشمل 72 مقاطعة في البلاد، من أصل 96، بسبب درجات الحرارة الشديدة التي تشهدها، ضمن موجة حر تؤثر في أوروبا.

وأعلنت وزارة التعليم الفرنسية أن نحو 3500 مدرسة أوقفت الدراسة بشكل كامل، فيما تم تعديل مواعيد الدراسة أو نقلها إلى أماكن مناسبة في نحو 10 آلاف مدرسة أخرى، مع احتمال ارتفاع هذه الأرقام.

وفي قطاع النقل، قالت شركة السكك الحديدية الفرنسية "SNCF" إنها ألغت عددا من الرحلات، خصوصا عبر القطارات القديمة، بهدف حماية البنية التحتية من أضرار الحرارة المرتفعة.

وارتفع الطلب على مياه الشرب في مقاطعة فال دوآز بنسبة 30%، ما دفع السلطات إلى فرض قيود على المياه في 9 مدن، تشمل نحو 12 ألف شخص، مع توزيع مياه معبأة على السكان.

وفي مجال الصحة، أكد مسئولون محليون تسجيل وفيات مرتبطة بموجة الحر، بينها رجل يبلغ من العمر 69 عاما في مقاطعة ماين إيه لوار، وامرأة تبلغ من العمر 91 عاما في مقاطعة موزيل.

كما حذر مسئولون صحيون من تدهور الأوضاع في المستشفيات، خاصة مع غياب أجهزة التكييف في عدد كبير منها.

وأشار المسئولون إلى زيادة بنسبة 10% في حالات دخول المستشفيات بين الفئة العمرية من 15 إلى 75 عاما بسبب الحرارة.