الادعاء العام الأمريكي يعتزم إسقاط تهمة اغتصاب ضد وينستين

قال رجال الإدعاء الأمريكيون في نيويورك، إنهم سيسقطون تهمة اغتصاب ضد هارفي وينستين، بدلا من إعادة محاكمة قطب صناعة السينما السابق للمرة الرابعة في القضية المرتبطة بحركة "مي تو".

ولا يزال وينستين مدانا بجريمة جنسية أخرى في نيويورك وبجرائم أخرى في كاليفورنيا، وهو مسجونا. لكن تهمة الاغتصاب في نيويورك بقيت غير محسومة بعد إدانة تم إلغائها لاحقا، تلتها هيئتا محلفين لم تتمكنا من التوصل إلى قرار بالإجماع.

ونفي المنتج السينمائي الحائز على جائزة الأوسكار جميع الاتهامات الموجهة إليه.

وتتعلق تهمة الاغتصاب بادعاء أنه اغتصب مصففة الشعر والممثلة جيسيكا مان في أحد فنادق مانهاتن عام 2013.