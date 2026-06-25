إصابة سفينة شحن بقذيفة مجهولة جنوب شرق ميناء في سلطنة عمان

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قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية بانه ورد بلاغ عن حادث على بعد 7.5 أميال بحرية جنوب شرق ميناء في عمان

وأضافت أن ربان السفينة أفاد بعدم وقوع إصابات وعدم وجود تأثير بيئي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقالت إن سفينة الشحن أُصيبت -وهي تبحر جنوب شرق سلطنة عمان- بقذيفة مجهولة تسببت في أضرار.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت ان 57 سفينة أبحرت عبر مضيق هرمز خلال الفترة المترواحة بين 23 و25 يونيو الجاري ضمن خطة إجلاء أعدتها.

من جهة أخرى، أفادت بيانات منظمة تابعة للأمم المتحدة بأن 1100 بحار كانوا على متن السفن التي أبحرت عبر مضيق هرمز.

وأكدت بيانات شركة "كبلر" أن نحو 70 سفينة عبرت مضيق هرمز في 36 ساعة الماضية منها 15 ناقلة نفط غادرت مياه الخليج.