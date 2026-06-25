روبيو: فرض رسوم في مضيق هرمز غير مقبول وسيؤدي إلى فوضى في كل العالم

انطلق في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، اجتماع وزاري يجمع وزراء خارجية التعاون الخليجي بنظيرهم الأمريكي ماركو روبيو، الذي وصل إلى البحرين ضمن جولة في دول المنطقة.

وأكد الوزير روبيو ، في كلمته أمام نظرائه الخليجيين، أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، مشيرا إلى أن "فرض رسوم في مضيق هرمز غير مقبول وسيؤدي إلى فوضى في كل العالم".

وأضاف أن "مضيق هرمز ممر مائي دولي... نريد اتفاقاً جيداً وحقيقياً مع إيران لكن ليس بأي ثمن"، معرباً عن أمله في التوصل لاتفاق نهائي مع إيران.

وقال روبيو: "نقدر ونثمن التعاون مع دول الخليج"، مؤكدا أن "اجتماع دول الخليج وأمريكا مهم بين دول عملت بشكل وثيق على مدى عقود.

وسلكت عدة ناقلات نفط طريقها للخروج من مضيق هرمز، اليوم الخميس، عبر مسار جديد روجت له وكالة بحرية تابعة للأمم المتحدة.

وكانت إيران قد هددت السفن التي تستخدم هذا المسار، الذي يمتد بمحاذاة الساحل العُماني، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

ومن شأن فتح ممر بديل عبر هذا الممر المائي الحيوي أن يخفف الضغوط على الاقتصاد العالمي، وأن يجرد إيران من ورقة الضغط الرئيسية التي تمتلكها في محادثات السلام الجارية مع الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال زيارة إلى منطقة الخليج لطمأنة حلفاء واشنطن، إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم المسار الجديد، حسب (أ ب)

وأوضح روبيو، خلال الاجتماع الذي عُقد في البحرين، مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، بأنه "لا يوجد أي جانب في هذا الاتفاق يجري العمل عليه من شأنه، بأي شكل من الأشكال، أن يقوض أمن أو استقرار أو ازدهار أي من شركائنا في منطقة الخليج" وفقا لـ (أ ب)

وانتقد روبيو أيضا المتشددين في إيران لظهورهم على "وسائل إعلامهم الرسمية وإطلاقهم جميع أنواع التصريحات" التي وصفها بأنها غير صحيحة، وفقا لـ (أ ب)

ولفت روبيو إلى أن الولايات المتحدة تريد التأكد من استمرار مسار عُمان لعبور السفن عبر المضيق. وأضاف: "إذا توقف ذلك، فسنواجه مشكلة".