المحكمة العليا الأمريكية تسمح لإدارة ترامب بإنهاء حماية مواطني هايتي وسوريا

سمحت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الحماية القانونية للمهاجرين الفارين من العنف والكوارث الطبيعية في هايتي وسوريا، مما يعرض مئات آلاف آخرين من الأشخاص لاحتمال الترحيل.

ويلغي هذا القرار أوامر صادرة عن محاكم أدنى، ويتيح لوزارة الأمن الداخلي إنهاء وضع الحماية المؤقتة بسرعة، وهو برنامج يحمي ما مجموعه 3ر1 مليون شخص من 17 دولة.

وقد دفعت إدارة ترامب بأن القضاة لا يحق لهم إعادة النظر في قرارات مسئولي الهجرة بشأن هذه الحماية، التي كان يُفترض أن تكون مؤقتة.