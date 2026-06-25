بن فرحان وروبيو يبحثان الاتفاق بين واشنطن وطهران والأوضاع في غزة ولبنان

بحث وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، خلال لقائهما في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الخميس، التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الاتفاق الأمريكي – الإيراني، بجانب التقدم المحرز في المفاوضات بينهما إضافة الى الأوضاع في غزة ولبنان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الجانبين السعودي والأمريكي استعرضا "أهمية حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز دون قيود، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في غزة ولبنان".

وجاءت هذه التصريحات، اليوم الخميس، ضمن أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وروبيو، في إطار مباحثات تركز على مستجدات الملف الإيراني والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأوضح المجلس أن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود الوساطة والتهدئة، في ظل المستجدات المرتبطة بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، إلى جانب بحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشدد مجلس التعاون الخليجي على أن أي تفاهمات أو اتفاقيات إقليمية يجب أن تراعي المصالح الأمنية لدول الخليج، وأن تسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي بما يحفظ أمن المنطقة ومكتسباتها الاقتصادية والتنموية.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والولايات المتحدة، وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية الراهنة، ودعم المسارات الدبلوماسية الهادفة إلى احتواء التوترات.

وأكد الوزير روبيو، في كلمته أمام نظرائه الخليجيين، أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن "فرض رسوم في مضيق هرمز غير مقبول وسيؤدي إلى فوضى في كل العالم".

وأضاف أن "مضيق هرمز ممر مائي دولي... نريد اتفاقا جيدا وحقيقيا مع إيران لكن ليس بأي ثمن"، معربا عن أمله في التوصل لاتفاق نهائي مع إيران.

وقال روبيو: "نقدر ونثمن التعاون مع دول الخليج"، مؤكدا أن "اجتماع دول الخليج وأمريكا مهم بين دول عملت بشكل وثيق على مدى عقود.