وزير الخارجية الإيطالي يطالب إيران بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الخميس، إنه دعا طهران، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل والسماح بمرور جميع سفن الشحن الإيطالية المحاصرة.

وأضاف تاياني، عبر منصة "إكس"، أن إعادة فتح السفارة الإيطالية في طهران في الآونة الأخيرة "يعد مؤشراً قوياً على الحوار، لا سيما في ضوء استئناف العلاقات الاقتصادية والثقافية" بين إيطاليا وإيران"، مشيراً إلى أنه أبلغ عراقجي بأن روما لم تدعم الحرب الأمريكية ضد طهران، بحسب موقع الشرق الإخبارية .

وتابع وزير الخارجية الإيطالي قائلاً: "تحدثت إلى وزير الخارجية الإيراني. لم تشارك إيطاليا أبداً في أي مبادرة عسكرية، ولم تُصرح باستخدام قواعدها لأعمال حرب ضد إيران".