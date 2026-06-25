المحكمة العليا الأمريكية تسمح لإدارة ترامب بإنهاء حماية مواطني هايتي وسوريا

سمحت المحكمة العليا الأمريكية لإدارة ترامب، بإنهاء الحماية القانونية لمواطني هايتي وسوريا، الذين فروا من ويلات العنف والكوارث الطبيعية في بلدانهم، ما يعرّض مئات الآلاف من هؤلاء الأشخاص لخطر الترحيل الفوري.

وألغى هذا القرار أوامر صادرة عن محاكم أدنى درجة، ويمهد الطريق أمام وزارة الأمن الداخلي لإنهاء برنامج "الوضع المحمي المؤقت"، الذي كان يوفر الحماية لنحو 1.3 مليون شخص ينتمون إلى 17 دولة مختلفة.

وتمسكت الإدارة الأمريكية بموقفها بأن القضاة لا يملكون صلاحية الطعن في قرارات مسئولي الهجرة المتعلقة بهذه الحمايات، التي صُممت لتكون إجراءات مؤقتة بطبيعة الحال.

وفي المقابل، يرى محامو الهجرة أن بلدان هؤلاء المهاجرين لا تزال غير آمنة للعودة إليها، وأن إنهاء الحماية تم عبر عملية متسرعة تخالف القانون، وشابتها نبرة عنصرية واضحة.

ويُذكر أن ترامب روج خلال حملته الانتخابية لعام 2024 لأكاذيب مفادها أن الهايتيين يختطفون الكلاب والقطط ويأكلونها.