الكونغو: تصاعد الحاجة إلى مزيد من المرافق الصحية مع اقتراب حصيلة وفيات إيبولا من 300

أفادت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، بأنه من المتوقع أن يتجاوز عدد وفيات إيبولا في الكونغو 300 حالة خلال الأيام المقبلة، مع استمرار تفشي الوباء داخل المنطقة.

وقال المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جان كاسيا، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن هناك حاليا 1118 حالة إصابة مؤكدة بمرض إيبولا في الكونغو.

وتوفي 291 شخصا من بين هذه الحالات.

ولفت كاسيا إلى أنه رغم أن التفشي لم يصل بعد إلى ذروته، فإن 95% من أسرّة المستشفيات في البلاد ممتلئة. وأضاف: "يجب أن نبني مراكز علاج ونزيد القدرة الاستيعابية للأسرّة."

ويثير الارتفاع السريع في عدد الحالات قلقا متزايدا، إذ لم تشهد أي حالة من حالات تفشي إيبولا السابقة في أفريقيا وصول عدد الحالات المؤكدة إلى هذا المستوى خلال الأسابيع الخمسة الأولى.

ومن المقرر بدء التجارب السريرية لعلاجات إيبولا الأسبوع المقبل.

وأوضح كاسيا إن التجارب السريرية للأدوية من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل في بونيا، عاصمة إقليم إيتوري الذي تضرر بشدة من تفشي الوباء.

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قد حذر مؤخرا من أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما زال خارج نطاق السيطرة.