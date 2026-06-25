أمريكا: السماح لإدارة ترامب بإحياء سياسة الهجرة المقيدة

أفسحت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، الطريق أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإمكانية إحياء سياسة هجرة كانت تُستخدم سابقا لإعادة المهاجرين الذين يسعون للجوء عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وألغى قضاة المحكمة العليا قرارا صادرا عن محكمة أدنى كان يمنع هذه الممارسة، التي حدت من عدد الأشخاص الذين يمكنهم تقديم طلبات لجوء يوميا في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وخلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.

وقال ناشطون، إن هذه الممارسة تسببت في أزمة إنسانية، إذ اضطر آلاف الأشخاص إلى الإقامة في ملاجئ مؤقتة غير آمنة في انتظار دورهم.