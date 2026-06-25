جدّد الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، في كلمة له في مستهل اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، تمسّكه بالحق والالتزام بوحدة لبنان وتضامن أبنائه، عشية ذكرى عاشوراء التي تصادف غداً.

وتوجّه الرئيس عون إلى اللبنانيين عموماً وأبناء الطائفة الشيعية بشكل خاص، لمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء الذي يصادف غداً، قائلاً "في هذه الذكرى، لا يسعنا إلا أن نستذكر كلاماً لسماحة الإمام المغيَّب موسى الصدر مفاده أنّ عاشوراء مدرسة دائمة تتجدد معانيها في التضحية والفداء ورفض الظلم"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وتابع رئيس الجمهورية "من الواجب علينا متابعة أوضاع النازحين لا سيما في مراكز الإيواء، والمباشرة بإحصاء الأضرار الناجمة عن العدوان الأخير في الوحدات السكنية والبنى التحتية والأراضي الزراعية وقطاعي الكهرباء والاتصالات، تمهيداً لمؤتمرات الدعم من أجل إعادة الإعمار التي يمكن أن تنعقد، بحيث نكون على جهوزية من قبل كل الوزارات المعنية لملاقاة الرغبة الدولية التي يمكن أن تنشأ للمساهمة في إعادة الإعمار".

وأشار إلى أن " الاستقرار الأمني، إذا ما تحقق نتيجة ثبات وقف إطلاق النار، سيفسح المجال أمام حضور اللبنانيين المنتشرين في الخارج لتمضية فصل الصيف في الربوع اللبنانية، كما سيفسح المجال أمام السياح للمجيء إلى لبنان أيضاً، ما يفرض على الوزارات والإدارات المختصة، لا سيما عند المعابر الجوية والبرية والبحرية، ان تكون على أتم الجهوزية لمواكبة هذه الحركة".