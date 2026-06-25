أعلنت شركة "إلعال" الإسرائيلية للطيران، الخميس، تعليق رحلاتها إلى موسكو في الأيام المقبلة؛ إثر تصاعد الهجمات الأوكرانية بالمجال الجوي الروسي.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قررت "إلعال تعليق الرحلات على خط تل أبيب - موسكو بشكل مؤقت، بسبب التصعيد الجاري بين روسيا وأوكرانيا".

ونقلت الصحيفة عن الشركة، أنها ستجري تقييما جديدا للوضع بين كل من روسيا وأوكرانيا، وستقرر على إثره مدى استئناف الرحلات على هذا الخط إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأكدت الشركة، أنها أبلغت مسافريها بذلك، وأنها ستتيح لهم "اختيار البدائل المتاحة"، وفق "يديعوت أحرونوت"، دون تفاصيل حول ما إذا كان التعليق يبدأ اعتبارا من اليوم.

ولفتت الصحيفة، إلى أن قرار تعليق الرحلات إلى موسكو جاء عقب سلسلة هجمات شنتها أوكرانيا بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية، بما في ذلك موسكو.

وأشارت إلى أنه قبل أسبوع، قصفت كييف محطة نفط في موسكو، ما أدى إلى أضرار جسيمة.

وتشير تقارير، إلى أن قرار الشركة يرجع بشكل أساسي إلى المخاطر الناجمة عن الهجمات الأوكرانية المتكررة وتفعيل الدفاعات الجوية الروسية للرد عليها، والتي قد تشكل خطرا على الرحلات المدنية.

والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الروسية، إسقاط أكثر من 200 طائرة مسيّرة أوكرانية في مناطق مختلفة من البلاد، بينها العاصمة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في 18 يونيو، تنفيذ هجمات على أهداف في موسكو باستخدام أسلحة بعيدة المدى.

واعتبر زيلينسكي، أن هذه الهجمات تمثل "ردا عادلا" على القصف الروسي للمدن والمناطق السكنية في أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير 2022، تواصل روسيا عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا، في حرب تشترط موسكو لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا تدخلاً غير مقبول في شؤونها الداخلية.