3 شهداء وجريح جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء الخميس، بسقوط 3 شهداء وجريح جراء استهداف إسرائيلي لسيارة على الطريق بين زوطر وميفدون.

وفي وقت سابق، أشارت قناة «الجديد» اللبنانية إلى أن «مسيّرة إسرائيلية نفّذت غارة استهدفت سيارة بين بلدتي زوطر وميفدون».

كما نفّذت مسيّرة إسرائيليّة أيضًا، غارة صباح اليوم استهدفت بلدة كفرتبنيت.

وفي 18 يونيو الجاري وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وشرعتا الأحد في مفاوضات بسويسرا بوساطة باكستانية قطرية لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير، وتتضمن بندا ينص على احترام وحدة لبنان وسلامة أراضيه.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

ومنذ 2 مارس 2026 تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، أسفر عن 4 آلاف و192 شهيدا و12 ألفا و171 جريحا، وأكثر من مليون نازح.