روسيا تعلن القنصل الروماني في بطرسبرج شخصية غير مرغوب فيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، ⁠القنصل العام الروماني في مدينة سان بطرسبرج «شخصية غير مرغوب فيها»، وأمهلته لمغادرة أراضي روسيا.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة «إنترفاكس» ‌الروسية، عن الوزارة قولها إنها استدعت السفير الروماني في موسكو، للاحتجاج على قرار بوخارست إغلاق القنصلية ‌الروسية ⁠في كونستانتا.

وقالت رومانيا إنها ستغلق القنصلية بعد ⁠شكواها من سقوط طائرة مسيرة روسية ⁠على سطح مبنى ⁠سكني.

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت رومانيا أن طائرة مسيرة روسية اصطدمت بمبنى سكني داخل أراضي الدولة العضو في الحلف، وذلك خلال تنفيذ هجوم على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الرومانية إن امرأة وطفلا أصيبا بجروح طفيفة في جالاتي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا خلال الليل، بعد أن رصد الرادار طائرة مسيرة روسية تدخل المجال الجوي الروماني.

وأظهرت صور من مكان الحادث جدرانا محترقة ومتضررة على سطح المبنى السكني المكون من 10 طوابق، والذي قالت السلطات الرومانية إنه أصيب بطائرة مسيرة انفجرت عند الاصطدام، مما أدى إلى تدمير شقة في الطابق العلوي.

وتمثل الواقعة أول مرة تسقط فيها طائرة مسيرة بمنطقة مكتظة بالسكان في رومانيا وتتسبب في وقوع إصابات.

وفي مايو قالت رومانيا، التي تشترك في حدود برية بطول 650 كيلومترا مع أوكرانيا، إن طائرات مسيرة روسية اخترقت مجالها الجوي 28 مرة منذ أن بدأت موسكو في مهاجمة الموانئ الأوكرانية على الضفة الأخرى من نهر الدانوب عقب الحرب المندلعة في 2022.

وطلبت رومانيا من أعضاء حلف شمال الأطلسي نشر قدرات إضافية لمكافحة الطائرات المسيرة في البلاد، وقالت مصادر رسمية إن بوخارست بحاجة إلى رادارات لرصد الأهداف منخفضة الارتفاع. وقال متحدث باسم الحلف إن «تدابير دفاعية إضافية محتملة قيد الدراسة».