النفط العراقية: المتداول بشأن تلويح بغداد بالانسحاب من أوبك لا يعكس موقف الحكومة الرسمي

قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، إن ما أُثير بشأن تلويح بغداد بإنهاء عضويته بمنظمة «أوبك» لا يعكس الموقف الرسمي للحكومة العراقية.

وذكرت في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء أو الحكومة العراقية لم يطرحا مسألة الانسحاب، بل أكد العراق باستمرار أهمية إعادة تقييم السقوف الإنتاجية بما يتوافق مع الطاقات الإنتاجية المستدامة للدول الأعضاء وفقا للاتفاق الذي أقرته الدول المعنية كافة، والتفاهمات الخاصة بوضع العراق الأمني والاقتصادي».

وأوضحت أن «دول منظمة أوبك والدول المؤتلفة معها استجابت لهذا التوجه من خلال إطلاق عملية إعادة تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول الأعضاء، والتي تُنفَّذ حاليًا بالتنسيق مع شركة استشارية دولية مستقلة، وبمشاركة فاعلة من العراق، وفقًا للجدول الزمني المعتمد».

ولفتت إلى أن «دول منظمة أوبك والدول المؤتلفة معها باشرت بالفعل بإعادة الكميات المخفضة تدريجيًا، ومن المقرر استكمال عودة جميع التخفيضات الطوعية خلال الأشهر القليلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز السقف الإنتاجي للعراق».

وشددت على أن «أي مطالب تتعلق بالسقوف الإنتاجية أو مستويات الطاقة الإنتاجية تُعالج من خلال الآليات الفنية والتوافقية المعتمدة ضمن إطار دول منظمة أوبك والدول المؤتلفة معها».

وأشارت إلى «وجود تفهم عالي المستوى من الدول الأعضاء في المنظمة لوضع العراق الخاص، وما عانته الصناعة النفطية العراقية خلال أكثر من أربعين عام مضى من الحروب والحصار والتحديات، وآخرها ما حصل من تدمير للعديد من جزئيات بنيته التحتية النفطية والساندة من خلال الهجمات الارهابية التخريبية».

وأكد أن «الأمر سيؤخذ بنظر الاهتمام ليكون الإنتاج النفطي العراقي بالمستوى العادل الذي يمكنه من استعادة موقعه كثاني أكبر منتج ضمن دول المنظمة، ويحقق النتائج المرجوة من مشاريع التطوير والتأهيل لكل مفاصل الصناعة النفطية، التي تشكل العصب الرئيسي للعائدات المالية العراقية».

وأفادت مصادر لوكالة «رويترز»، اليوم الخميس، أن مسئولين عراقيين يدرسون فكرة الانسحاب من أوبك، لكن الخطة الحالية هي البقاء والحصول على حصة إنتاجية أكبر.

وقال مسئول كبير بوزارة النفط العراقية لـ«رويترز»، إن «العراق سيضطر إلى النظر في جميع الخيارات المتاحة، إذا لم تتم زيادة حصته في أوبك بشكل كبير».

ونوه مسئول كبير بقطاع النفط في تصريحات للوكالة، أن «العراق يمر بأزمة مالية حادة ناجمة عن الانخفاض الكبير في صادرات النفط بسبب حرب إيران، ويجب النظر في زيادة حصته في أوبك بمنتهى الجدية».

وأمس الأربعاء، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، إن العراق يريد من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) زيادة حصة إنتاجه النفطي، بما يتناسب مع قدراته وعدد سكانه.

وأضاف الزيدي، في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة الأنباء العراقية، أن بغداد تسعى إلى رفع حصتها الإنتاجية داخل المنظمة، بما يعكس إمكاناتها النفطية الكبيرة، ويواكب احتياجاتها التنموية والاقتصادية.