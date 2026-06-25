الحكومة اللبنانية تلغي الامتحانات الرسمية للثانوية العامة والبكالوريا الفنية

أعلنت وزيرة التربية في لبنان ريما كرامي، عن إعفاء التلامذة من الامتحانات الرسمية للثانوية العامة والبكالوريا الفنية، ومنح إفادة نجاح للعام 2025- 2026 للتلامذة المسجلين بناءً على نتائج التقييم، بشرط أن يكون التلميذ ناجحًا بمعدل لا يقل عن 9.5.

وبحسب ما نشره موقع جريدة «النهار» اللبنانية، اليوم الخميس، أوضحت كرامي أن «الجهات الأمنية والعسكرية غير قادرة - في ظل الظروف الحالية - على توفير الضمانات الأمنية لتأمين إجراء الامتحانات بطريقة متكافئة».

واجتمع مجلس الوزراء اللبناني في جلسته العادية عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وسبق انعقاد الجلسة اجتماع ثنائي بين الرئيسين عون وسلام، تم خلاله عرض للمستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، بالإضافة إلى متابعة عدد من الملفات المطروحة على الساحة المحلية.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال يتضمن بنودًا إدارية عادية ومنتظمة، إلى جانب عدد من اقتراحات القوانين، وملفات تتعلق بالتعيينات والشؤون الوظيفية، فضلًا عن طلبات المشاركة في اجتماعات ومؤتمرات تعقد خارج لبنان.

وتزامنًا مع انعقاد مجلس الوزراء في بعبدا، نفذ عدد من الطلاب صباح اليوم الخميس، تحركًا في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإلغاء الامتحانات الرسمية.