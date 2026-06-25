 ماذا قدم حسام حسن «اللاعب» أمام منتخب إيران؟ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ماذا قدم حسام حسن «اللاعب» أمام منتخب إيران؟

أمير نبيل
نشر في: الخميس 25 يونيو 2026 - 1:08 م | آخر تحديث: الخميس 25 يونيو 2026 - 1:08 م

يستعد منتخب مصر لخوض لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، ضد المنتخب الإيراني.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة بالنسبة لمصر على مستوى حسابات الصدارة، في المقابل فهي الفرصة الأخيرة لإيران من أجل المنافسة على التأهل.

وسبق أن تقابل حسام حسن مع منتخب إيران لكن كلاعب، حيث كان ضمن تشكيلة المدرب الراحل محمود الجوهري لمباراة ودية أقيمت على ملعب آزادي في إيران يوم 7 يونيو عام 2000.

وحسم التعادل هذه المواجهة الوحيدة التي جمعت المنتخبين في عهد حسام حسن كلاعب، وسجل هو نفسه هدف مصر، الذي جاء في الدقيقة 51 من عرضية محمد يوسف، بينما كان علي دائي نجم وقائد إيران قد سجل هدف منتخب بلاده في الدقيقة 58.

ويبحث حسام حسن عن انتصار أول ضد إيران كمدرب، في لقاء السبت المقبل.


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