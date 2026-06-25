 أردوغان معزيا بضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا: نقف بجانب أصدقائنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أردوغان معزيا بضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا: نقف بجانب أصدقائنا

أنقرة - الأناضول
نشر في: الخميس 25 يونيو 2026 - 12:51 م | آخر تحديث: الخميس 25 يونيو 2026 - 12:51 م

• الزلزال ضرب فنزويلا مساء الأربعاء وخلف مئات القتلى والإصابات

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، عن تضامن بلاده مع فنزويلا إثر الزلزال المزدوج الذي ضربها مساء الأربعاء.

وقال بتدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية: "أشاطر من كل قلبي ألم ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، وأتقدم بخالص التعازي والمواساة لشعب فنزويلا الصديق وحكومتها وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف أردوغان: "نحن كتركيا نقف إلى جانب أصدقائنا الفنزويليين في هذه الأيام الأليمة والعصيبة".

ومساء الأربعاء، أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بوقوع زلزالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وفي حصيلة أولية، أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، الخميس، مصرع 32 مواطنا وإصابة أكثر من 700، إثر الزلزالين.

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