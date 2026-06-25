تمبكتي يعود لتدريبات الأخضر قبل مواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم

شارك مدافع الهلال والمنتخب السعودي حسان تمبكتي في الحصة التدريبية التي أجراها المنتخب السعودي اليوم الخميس، ضمن التحضيرات لمواجهة الرأس الأخضر المقررة السبت المقبل، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتضم المجموعة الثامنة منتخبات إسبانيا، أوروجواي، الرأس الأخضر، والسعودية، في مجموعة تشهد صراعًا قويًا على بطاقتي التأهل للدور التالي.

وكان الأخضر قد استهل مشواره بتعادل أمام أوروجواي بهدف لكل فريق، قبل أن يتلقى خسارة أمام إسبانيا بنتيجة 4-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكشفت صحيفة «الرياضية» السعودية أن تمبكتي تعافى من إصابته العضلية الأخيرة، وشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية، ما يعزز فرص جاهزيته للمشاركة في اللقاء المقبل.

كما أوضحت التقارير أن الجهاز الفني بقيادة المدرب اليوناني جورجيس دونيس يدرس الدفع بالمدافع السعودي في التشكيل الأساسي، بهدف تدعيم الخط الخلفي ومعالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في المباراة السابقة أمام إسبانيا.