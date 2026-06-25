الاتحاد الأوروبي يقيد تأشيرات السفر للصوماليين بسبب عدم التعاون في مسألة الترحيلات

قرر الاتحاد الأوروبي، تقييد منح تأشيرات السفر للصوماليين، عقب أن خلص تقرير للاتحاد إلى أن الصومال لا تتعاون بصورة كافية في مسألة ترحيل مواطنيها.

وجاء في بيان صحفي نٌشر اليوم الخميس أن القيود المؤقتة تعني أن المواطنين الصوماليين لن يحصلوا على تأشيرات سفر متعددة الدخول، كما سيتم تمديد فترة معالجة طلبات الحصول على التأشيرة من 15 إلى 45 يوما.

وقرر الاتحاد، تعليق إلغاء متطلبات تقديم أدلة من أجل طلبات التأشيرات وإعادة تطبيق رسوم التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

وأضاف البيان، أنه يمكن إلغاء القيود المؤقتة بمجرد التاكد من أن التعاون الصومالي يعتبر كافيا.