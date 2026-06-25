تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، انخفاضًا كبيرًا في أسعار الدواجن، إذ تراجع سعر الكيلو بالأسواق المختلفة في مراكز المحافظة إلى 60 جنيهًا، وسط حالة من الركود وارتفاع معدلات المعروض من الدواجن في الأسواق.

وقال أحمد منصور، تاجر دواجن، إن تراجع معدلات الطلب هو السبب الرئيسي في انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، والذي تزامن مع فترة عيد الأضحى وما بعدها من انخفاض القوة الشرائية على الدواجن، مشيرًا إلى أن الانخفاض في الأسعار وصل إلى نسبة 40% في ظل الارتفاع الشديد الذي وصلت إليه أسعار الدواجن الشهر الماضي.

وأكد أن انخفاض الأسعار أثر بشكل كبير على المربين وأصحاب المزارع وكذلك التجار، مشيرًا إلى أنه في حالة ارتفاع معدلات التصدير وإقبال المواطنين مرة أخرى على شراء الدواجن بمعدلات مرتفعة سيرتفع السعر مرة أخرى، ونحن نريد سعرًا متوازنًا للتاجر وأصحاب المزارع وللمواطن.

ومن جانبه، أكد محمد حسن أحد مواطني مدينة الخارجة بالوادي الجديد، أن أسعار الدواجن حاليًا هي الأسعار المناسبة للمواطنين، في ظل أن الارتفاع خلال الفترة الماضية كان مبالغًا فيه، وتعدى سعر الكيلو في الوادي الجديد 110 جنيهات، وكانت أقل فرخة يصل سعرها إلى 250 جنيهًا.

وأضاف: "نتمنى أن تساهم وزارة التموين والطب البيطري في ذبح وتخزين الدواجن في ثلاجات حفظ، لضمان طرحها في الأوقات التي ترتفع فيها معدلات الطلب على الدواجن في شهر رمضان وغيرها من الأوقات التي يرتفع فيها الطلب".

وقال الدكتور عمرو عطية مدير الإدارة البيطرية في الخارجة ونقيب الأطباء البيطريين في الوادي الجديد، إن سبب انخفاض أسعار الدواجن جاء نتيجة ارتفاع المعروض وانخفاض القوة الشرائية، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة لا بد من خفض السعر لضمان عدم ركود الدواجن، وخاصة البيضاء، وتعرضها للنفوق، بالإضافة إلى أن الدواجن المعروضة حاليًا هي دفعة الكتاكيت التي تم شراؤها بسعر منخفض.

وأوضح عطية، لـ«الشروق»، أن اللجوء إلى الذبح والتخزين من جانب الشركات المتخصصة للعرض في مواسم ارتفاع معدلات الطلب أحد الحلول، مؤكدًا أن أسعار الدواجن منخفضة نسبيًا في الوادي الجديد مقارنة بالمحافظات الأخرى، في ظل ارتفاع معدلات الإنتاج ووجود فائض للبيع خارج المحافظة، إذ إن معدلات الاستهلاك المحلي للدواجن لا تتعدى 40% من المنتج داخل المحافظة، فلا توجد تكاليف نقل تضاف إلى السعر.

وأشار إلى المتابعة البيطرية المستمرة وسحب عينات ما قبل البيع لضمان جودة الدواجن المعروضة للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح محمد ناصر عباس نائب رئيس الغرفة التجارية بالوادي الجديد، أن العرض والطلب أساس السعر، مؤكدًا أن الغرفة التجارية وشعبة الدواجن في تواصل دائم لتوفير أعلاف مخفضة لأصحاب المزارع، والعمل على توفير حلول لحماية التجار وأصحاب المزارع، موضحا أن السعر التوازني للمنتج يحقق استقرارًا للمستهلك والتاجر.

وأكد أن المحافظة تشهد استقرارًا نسبيًا في سوق الدواجن في ظل الاكتفاء الذاتي وبيع الفائض لتجار خارج المحافظة.