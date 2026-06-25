السعودية تشدد على أهمية الدفع نحو الحلول الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي على أهمية الدفع نحو الحلول الدبلوماسية خاصة بعد التقدم الذي تحقق في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها مع الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الأربعاء أن بن فرحان أجرى اتصالًا بعراقجي، استعرضا خلاله مستجدات المفاوضات بين طهران وواشنطن والتقدم المُحرز في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها.

وأضافت واس أن الجانبين السعودي والإيراني استعرضا خلال الاتصال "مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأهمية مواصلة الجهود والدفع نحو الحوار والحلول الدبلوماسية بما يحقق المصلحة المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة".

من جانبها ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن عراقجي، أطلع بن فرحان،على مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني أطلع نظيره السعودي خلال هذا الاتصال على آخر مستجدات المفاوضات، والتقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها، والمشاورات التي جرت في هذا الإطار.

كما استعرض الطرفان آخر التطورات الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية مواصلة المشاورات، والحفاظ على القنوات الدبلوماسية، وتعزيز التعاون المشترك، وذلك لدعم الاستقرار الإقليمي، ودفع عملية التفاوض قُدماً، وتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة ، وفقا لـفارس.

ورحبت السعودية بالوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية بجهود وساطة بذلتها باكستان.