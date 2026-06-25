تشافيز يتوج بجائزة رجل مباراة المكسيك أمام التشيك في المونديال

توج ماتيو تشافيز بجائزة رجل المباراة، بعد تألقه في فوز منتخب المكسيك على التشيك بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في كأس العالم 2026.

وقدم الظهير الأيسر الشاب أداءً مميزًا في ظهوره الأول بالمونديال، حيث نجح في تسجيل الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة 55، بعدما انطلق بمهارة وانفرد بالمرمى، قبل أن يسدد الكرة بثقة على يمين الحارس، مفتتحًا الطريق أمام انتصار كبير.

ولم يقتصر تأثير تشافيز على التسجيل فقط، بل ظهر بفاعلية واضحة على مدار اللقاء، بعدما أتم 16 تمريرة صحيحة من أصل 18 بنسبة دقة بلغت 89%، إلى جانب نجاحه في مراوغتين من أصل محاولتين بنسبة 100%، فضلًا عن حصوله على خطأ لصالح فريقه.

كما تفوق اللاعب في الصراعات الثنائية، محققًا الفوز في 5 من أصل 7 التحامات خلال 78 دقيقة شارك بها، ليؤكد حضوره القوي في أولى مبارياته الدولية.

ويعد هذا التألق مكسبًا مزدوجًا للمنتخب المكسيكي، الذي أنهى دور المجموعات في الصدارة بالعلامة الكاملة، إلى جانب بروز نجم جديد ينتظر أن يكون له شأن كبير خلال الأدوار الإقصائية، حيث يترقب الفريق مواجهة ثالث المجموعة الثالثة، التي لا تزال هويته لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن.