جنوب أفريقيا تفوز على كوريا الجنوبية وتتأهل إلى دور الـ32 في المونديال

حسم منتخب جنوب أفريقيا تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، عقب فوزه على نظيره كوريا الجنوبية بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما فجر اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وسجل ثابيلو ماسيكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63، بعدما أطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، منح بها الأفضلية لمنتخب بلاده.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، ليضمن العبور إلى الأدوار الإقصائية ومواصلة مشواره في البطولة.