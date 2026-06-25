روبيو: المحادثات بين واشنطن وطهران قد تستمر الأسبوع المقبل

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران من المتوقع أن تستمر الأسبوع المقبل.

وخلال حديثه في مطار مدينة الكويت، قال روبيو إنه بحسب ما لديه من معلومات، ستستأنف المحادثات الفنية يوم الاثنين أو الثلاثاء، متوقعا أن تُعقد المفاوضات مجددا في سويسرا.

وأضاف روبيو: "أعتقد أنهم سيعودون إلى سويسرا".

وكان الجانبان قسما المفاوضات إلى مجموعات عمل مختلفة، ومن المقرر أن تستمر المحادثات ضمن هذه الأطر. ومن المتوقع أن يشارك من الجانب الأمريكي خبراء في الطاقة النووية والعقوبات من عدة وزارات.

والتقى ممثلون عن الولايات المتحدة وإيران والدولتين الوسيطتين باكستان وقطر لإجراء محادثات في منتجع فاخر بالقرب من لوسيرن. وأشارت باكستان إلى أن المفاوضات ستتواصل في مجموعات عمل أصغر في وقت لاحق من الأسبوع.

وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا ضد إيران، يجري العمل الآن على تسويتها بشكل نهائي عقب توقيع اتفاق إطاري الأسبوع الماضي. وينص الاتفاق الإطاري على السعي للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما إذا أمكن ذلك.