عملية أمنية واسعة في مركز لإيواء اللاجئين في هامبورج

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طوقت شرطة مدينة هامبورج الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس مركزا كبيرا لإيواء اللاجئين في حي فينترهوده، ونفذت عملية تفتيش داخله.

وقال أحد موظفي مركز عمليات الشرطة إن أفراد الشرطة يقدمون الدعم لوكالة التشغيل الألمانية في إطار المساعدة الإدارية، إلا أنه لم يدل ببيانات حول طبيعة العملية.

وأفادت عدة وسائل إعلام بأن المداهمة فيما يعرف بـ"بيت أوكرانيا" تتعلق بشبهات احتيال في الحصول على الإعانات الاجتماعية. ووفقا لهذه التقارير، طُلبَ من المقيمين في المركز إبراز جوازات سفرهم لعناصر الشرطة.

وذكر مركز عمليات الشرطة أنه جرى عقد اجتماع تنسيقي نحو الساعة السادسة صباحا (التوقيت المحلي)، وبعد وقت قصير بدأت العملية.