إصابة عدد من الأشخاص جراء أقوى زلزال يضرب كاليفورنيا منذ عام 1940

شهدت منطقة ريفية في شمال كاليفورنيا صباح الأربعاء أقوى زلزال يضربها منذ عام 1940، ما أسفر عن وقوع بعض الإصابات، دون ورود تقارير فورية عن أضرار جسيمة، بحسب مسؤولين.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، كان مركز الزلزال الذي بلغت قوته الأولية 6ر5 درجة على بعد نحو 7 أميال (12 كيلومترا) شمال غربي بلدة ويليتس الزراعية.

وشعر بالهزة الأرضية سكان مناطق واسعة، بما في ذلك مدينة فورت براج الساحلية.

وتقع المنطقة المتأثرة في مقاطعة مندوسينو، التي تنتشر فيها بلدات زراعية صغيرة، على بعد نحو 140 ميلا (225 كيلومترا) شمال شرقي سان فرانسيسكو.

وقالت هيذر روز، المتحدثة باسم مقاطعة مندوسينو، إن المستشفيات أبلغت عن وقوع بعض الإصابات، لكنها لم تملك تفاصيل بشأن طبيعتها أو مدى خطورتها.

وأضافت أن المسؤولين يعتزمون عقد اجتماع في وقت لاحق من يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، حيث قد يتم الكشف عن مزيد من المعلومات.

وقال المكتب التنفيذي لمقاطعة مندوسينو في بيان إن انقطاعا للتيار الكهربائي يؤثر على أكثر من 6 آلاف شخص في ست بلدات تقع بالقرب من مركز الزلزال.

وحث المكتب السكان على تجنب استخدام الطرق السريعة والطرق الرئيسية لإتاحة المجال أمام فرق العمل لفحص الأضرار وإجراء الإصلاحات اللازمة.