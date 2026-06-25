ترامب يعد بتقديم المساعدة الفورية لفنزويلا في أعقاب تعرضها لزلزالين

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم المساعدة الفورية لفنزويلا بعد تعرضها لزلزالين قويين أمس الأربعاء.

وكتب ترامب عبر منصة " تروث سوشيال" إن الزلزاليين كانا " ضخمين من حيث القوة" و خلفا " عددا مروعا من الوفيات".

ولم يذكر المعلومات التي اعتمد فيها على تصريحه. ولم تقدم سلطات فنزويلا في البداية أي تفاصيل بشأن الخسائر البشرية.

وكتب ترامب" الولايات المتحدة مستعدة وقادرة على تقديم المساعدة " مضيفا أنه أصدر أوامره لجميع الوكالات الحكومية الأمريكية بالاستعداد للتحرك سريعا".

وأضاف" سوف نتواجد من أجل أصدقائنا الرائعين الجدد". وقال " التقارير الأولية ليست جيدة".

ويشار إلى أنه قبل منشور ترامب، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها شكلت فريق أزمة للتنسيق مع حكومة فنزويلا بشأن إرسال فرق بحث وإنقاذ بالإضافة إلى المساعدات الانسانية والطبية.

وقد ضرب زلزالان قويان فنزويلا في غضون دقيقة مساء أمس الأربعاء، وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزالين بـ 2ر7 و 5ر7 على مقياس ريختر.