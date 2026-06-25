الانتصار الساحق لحلفاء ممداني في نيويورك زلزال سياسي للديمقراطيين

حقق زهران ممداني رئيس بلدية مدينة نيويورك انتصارا سياسيا ساحقا يوم الثلاثاء الماضي، عندما تمكن ثلاثة مرشحين أيدهم في الانتخابات التمهيدية من الإطاحة بعضوين حاليين في الكونجرس ومرشح مفضل لدى المؤسسة السياسية، وهي نتائج وصفها البعض بأنها "زلزال سياسي" بالنسبة للديمقراطيين.

ويرتبط المرشحون الثلاثة المدعومون من ممداني بمنظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا، ويؤيدون قضايا مثل التأمين الصحي ‌الشامل ووقف الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية على غزة.

وشكك كثير من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين في أن يتجاوز تأثير هذه الهزات حدود أكبر مدينة أمريكية في عصر وصف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض المسئولين الديمقراطيين من التيار السائد بأنهم "مجانين من اليسار المتطرف"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال السيناتور المستقل بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت والاشتراكي الديمقراطي الذي ترشح للرئاسة في عام 2016 إن "الشعب الأمريكي في نيويورك وبشكل متزايد في جميع أنحاء البلاد سئم من سياسات المؤسسة القائمة على الوضع الراهن.. هم يريدون أعضاء في الكونجرس يتمتعون بالشجاعة الكافية ⁠لمواجهة أصحاب الأموال الطائلة وإقامة حكومة تعمل لصالحهم جميعا وليس لصالح قلة قليلة فقط".

وأيد ممداني الناشطة دارياليزا أفيلا شيفالييه والمراقب المالي السابق لمدينة نيويورك براد لاندر وعضو مجلس ولاية نيويورك كلير فالديز. وأطاحت أفيلا شيفالييه بالنائب أدريانو إسبايات، وفاز لاندر على النائب دان جولدمان المدعوم من لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية "إيباك". وهزمت فالديز رئيس منطقة بروكلين أنطونيو رينوسو.

وحقق ممداني نفسه فوزا مفاجئا على حاكم نيويورك السابق آندرو كومو في انتخابات رئاسة البلدية العام الماضي. ووجهت هذه النتائج ضربة قوية لزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب هاكيم جيفريز والمؤسسة السياسية.

وقال جوزيف جيفارجيز، المدير التنفيذي لمجموعة (ثورتنا) السياسية التقدمية إن النتائج تظهر أن الخسارة ليست مصيرا حتميا يواجهه المرشحون الرافضون لتبرعات الشركات وجماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل، والداعمون لسياسات تدعو لتوفير الرعاية الصحية للجميع.

وأضاف أن "هذا ليس مصادفة، ولا يقتصر على نيويورك. فالطاقة نفسها التي انتخبت زهران ممداني رئيسا للبلدية انتخبت للتو قائمة مرشحين ‌كاملة تدعمه".

بدورها، قالت ⁠منظمة "أمريكان بريوريتيز"، وهي لجنة عمل سياسي عملاقة أُنشئت لمواجهة الجماعات المؤيدة لإسرائيل، إن النتائج تعكس تحولا في توجهات السياسة الخارجية بين قاعدة الناخبين الديمقراطيين.

وبينما حقق التقدميون انتصارات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي على مستوى البلاد، لكن ⁠قادة الحزب في مجلس النواب سلطوا الضوء على فوز المرشحة المعتدلة كيت كونلي في نيويورك باعتباره أحد أهم الانتصارات في تلك الليلة.

وستواجه كونلي، وهي عسكرية سابقة وخبيرة في الأمن القومي، النائب الجمهوري مايك لولر في نوفمبر المقبل. ويمثل لولر أحد المقاعد الثلاثة التي يحتفظ بها الجمهوريون ⁠في الدوائر التي فازت بها المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس في عام 2024، مما يجعل هذا المقعد هدفا رئيسيا للديمقراطيين.