ناقلة النفط ستويك واريور تعبر مضيق هرمز بنجاح رغم تهديدات الحرس الثوري الإيراني للملاحة

عبرت ناقلة نفط ليبيرية مضيق هرمز بنجاح، اليوم الخميس، عبر مسار جديد بالقرب من سواحل سلطنة عمان، كانت قد أوصت به وكالة تابعة للأمم المتحدة معنية بشؤون الملاحة البحرية، وذلك على الرغم من التهديدات التي تواجه حركة الملاحة من جانب الحرس الثوري الإيراني.

ويأتي عبور ناقلة النفط "ستويك واريور" في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إيران والولايات المتحدة بشأن شروط الاتفاق المؤقت الذي يهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران بشكل نهائي، حيث تتزايد الخلافات بين البلدين حول بعض تفاصيل الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي مثل تسهيل مرور السفن عبر مضيق هرمز ومستقبل مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

وبموجب مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على فترة 60 يوما لمعالجة هذه القضايا وغيرها. وحتى التوصل إلى تفاهمات نهائية من خلال المفاوضات المغلقة، سيواصل قادة البلدين التفاوض علنا، مما يزيد من مخاطر انهيار وقف إطلاق النار الهش في المنطقة.