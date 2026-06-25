مسئول إسرائيلي: مقتل جندي في لبنان جراء انقلاب مركبة

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قال مسئول عسكري إسرائيلي، اليوم الخميس، إن جنديا قتل في جنوب لبنان إثر انقلاب مركبة.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، وصف المسئول الواقعة بأنها «حادث عرضي».

من جانبها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مقتل جندي وإصابة آخر في جنوب لبنان جراء انقلاب مركبة عسكرية.

فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح متوسطة خلال ما وصفه بـ«نشاط عملياتي» في جنوب لبنان.

ومؤخرًا، قالت صحيفة «هآرتس» إنه منذ بدء جولة التصعيد الحالية في جنوب لبنان، في 2 مارس الماضي، قُتل 36 جنديًا في الجيش الإسرائيلي.

وتفرض إسرائيل تعتيمًا كبيرًا ورقابة عسكرية مشددة على خسائرها البشرية والمادية بشأن حروبها على أكثر من دولة في المنطقة، وتمنع تداول الصور ومقاطع الفيديو بشأن ذلك.