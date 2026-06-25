إيران ترفض تقارير حول إنشاء ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز

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• غداة إعلان سلطنة عُمان التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية بشأن خيار استخدام "ممر بحري مؤقت" في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني الخميس، رفضه التقارير التي تتحدث عن إنشاء "ممر بحري مؤقت" للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز.

جاء ذلك في بيان صادر عن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، غداة إعلان سلطنة عُمان التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية بشأن خيار استخدام "ممر بحري مؤقت" بالمضيق.

وقال البيان دون ذكر عُمان، إن "بعض الجهات أعلنت مسارًا جديدًا لعبور السفن من مضيق هرمز دون تنسيق مع إيران، وهذا أمر غير مقبول وخطير للغاية".

وأكد الحرس الثوري أن المسارات التي أعلنتها إيران هي الوحيدة المسموح باستخدامها للعبور عبر المضيق، وفق البيان.

وأضاف: "نوصي بشدة بمنع أي حركة بحرية خارج المسارات المعلنة. يتطلب العبور من مضيق هرمز التنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني عبر القناة 16، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق السفن المخالفة".

وكانت وزارة النقل العُمانية أعلنت الأربعاء أنها نسقت مع المنظمة البحرية الدولية بشأن خيار استخدام "ممر بحري مؤقت" في مضيق هرمز، مشيرة إلى ضرورة قيام السفن بالتنسيق المطلوب مع المنظمة البحرية الدولية.