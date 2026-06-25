وزير الخارجية الأمريكي: لن نقبل التوصل لاتفاق مع إيران يتعارض مع مصالح دول الخليج

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن واشنطن تثمن وتقدر علاقاتها مع دول الخليج، مشيرًا إلى أن التحالف بين الجانبين «خضع للاختبار في التطورات الأخيرة وحقق نجاحًا».

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري المشترك بين دول الخليج والولايات المتحدة في البحرين، صباح الخميس، أن المنطقة دخلت بالفعل «مرحلة جديدة»، معربًا عن أمله في تحقيق مساعي السلام.

واستطرد: «دخلنا مرحلة جديدة نأمل أن تنعم بالاستقرار، وعقد شراكات اقتصادية تحقق المنفعة للجميع، وليس الأسلحة والدمار والإرهاب».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ترغب في إبرام اتفاق جيد وحقيقي مع إيران، مؤكدًا أن «واشنطن ستسعى إلى إقامة حوار بناء وصولا إلى اتفاق يخدم الشعب الإيراني».

وفي سياق متصل، شدد الوزير الأمريكي على أن بلاده ترفض فرض رسوم بمضيق هرمز، موضحًا أنه «ممر مائي دولي حيوي لا يمكن فرض رسوم على عبوره».

ونوه أن «فرض رسوم في مضيق هرمز غير مقبول وسيؤدي إلى فوضى في كل العالم»، مشددًا على أهمية ضمان حرية الممرات المائية الدولية.

وأكد أن بلاده لن تقبل التوصل لاتفاق مع إيران يتعارض مع مصالح دول الخليج، قائلًا إن «ترامب ملتزم بالانفتاح على السلام الذي لا يقوض أمن وازدهار دول المنطقة».