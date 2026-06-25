أنثروبيك الأمريكية تتهم منافستها الصينية علي بابا بإساءة استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي كلاود

اتهمت شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمريكية أنثروبيك، مجموعة علي بابا جروب الصينية للتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا، بتهمة القيام بمحاولات واسعة النطاق لاستخرج قدرات غير قانونية من نموذج الذكاء الاصطناعي كلاود التابع للشركة الأمريكية.

ودعت أنثروبيك، في رسالة موجهة إلى أعضاء الكونجرس الأمريكي، لإقرار إجراءات تمنع مثل هذه المحاولات، وفقا لخطاب موجه من الشركة إلى الأعضاء.

وقالت أنثروبيك إن أشخاصا مرتبطين بشركة علي بابا تفاعلوا مع نموذج الذكاء الاصطناعي كلاود أيه.آي التابع لها حوالي 29 مليون مرة عبر حوالي 25 ألف حساب مزيف خلال الفترة من أواخر أبريل الماضي وحتى أوائل الشهر الحالي، فيما وصفته بأنه محاولة لمعرفة العناصر الأساسية في هيكل ومنطق نموذج الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أنثروبيك أن نشاط التابعين للشركة الصينية تضمن أسلوبا معروفا باسم "التقطير" حيث "التقطير"، حيث يستخدم المطورون التفاعل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية لتدريب نماذج جديدة. وهي ممارسات محظورة عموما بموجب شروط استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي كلاود وغيره من نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويخضع أسلوب "التقطير" لعمليات تدقيق واسعة في صناعة الذكاء الاصطناعي. واعترف التريليونير الأمريكي إيلون ماسك مؤخرا، خلال جلسة محكمة، بأنه تم تدريب برنامج الدردشة الآلي "جروك" الذي طورته شركة إكس أيه.آي المملوكة له باستخدام مخرجات نماذج شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرائدة أوبن أيه.آي.

وفي الوقت نفسه، تتهم "أنثروبيك"، وهي منافس رئيسي لـ "أوبن أيه.آي"، الشركات الصينية باستخدام أساليب مماثلة لاستغلال نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية.

ودعت أنثروبيك، في رسالتها إلى أعضاء الكونجرس إلى اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات أشد صرامة ضد الشركات الصينية المتورطة في عمليات "التقطير"، واقترحت السماح لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية بتحذير بعضها البعض من هذا النشاط. كما دعت إلى فرض قيود أشد صرامة على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ويزيد موقف الشركة من حدة التوترات القائمة بشأن صادرات أشباه الموصلات، حيث تدعو شركة "إنفيديا" لصناعة الرقائق إلى موافقة أمريكية أوسع على مبيعات أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

وتخوض "أنثروبيك" نفسها نزاعًا مع السلطات الأمريكية، التي أمرت مؤخرًا بإزالة نموذجها الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي مؤقتا، بسبب مزاعم وجود ثغرات أمنية قد تسمح بتجاوز إجراءات الحماية في نظام "فيبل 5".