الولايات المتحدة ترسل فرق إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى فنزويلا عقب الزلزالين المدمرين

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إرسال فرق بحث وإنقاذ وموارد طبية ومساعدات إنسانية إلى فنزويلا عقب زلزالين مدمرين ضربا البلاد ما أسفر عن مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 700 أخرين ودمار هائل.

وقال روبيو في منشور على منصة "إكس" إن الولايات المتحدة باشرت على الفور إرسال فرق بحث وإنقاذ وموارد طبية ومساعدات إنسانية إلى فنزويلا، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأضاف روبيو أن "هذا التحرك جاء بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب".

وتابع: "تتقدم الولايات المتحدة بأحر التعازي لشعب فنزويلا عقب الزلازل المدمرة".

ومضى قائلا: "قلوبنا مع كل من فقدوا أحباءهم، ومع المصابين، ومع فرق الإنقاذ الشجاعة التي تعمل بلا كلل في أعقاب هذه الكارثة".

وضرب زلزالان متتاليان قويان فنزويلا ، ما أدى إلى انهيار مبان في العاصمة كاراكاس.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزالين بـ7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر، ما يجعلهما من بين أقوى الهزات الأرضية المسجلة عالميا منذ بداية العام الجاري، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ووقع الزلزال الثاني، وهو الأقوى، على عمق ضحل يبلغ نحو 10 كيلومترات، مما أثار مخاوف من وقوع أضرار جسيمة وسقوط ضحايا.

ويعد هذان الزلزالان من بين الأقوى التي ضربت فنزويلا منذ أكثر من قرن.

وأعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريجيز إغلاق أحد المطارات وتعليق الدراسة، بعدما تسبب الزلزالان في أضرار بعدة ولايات، مشيرة إلى مقتل 32 شخص وإصابة 700 أخرين.

وأصدر مركز التحذير من موجات تسونامي في المحيط الهادئ تحذيرا من تسونامي لجزر فيرجن.

كما أصدرت السلطات في جمهورية الدومنيكان تحذيرا مماثلا للجزيرة، في حين رُفع سريعا تحذير آخر كان قد صدر لبورتوريكو.