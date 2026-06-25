السكة الحديد تنظم ندوات توعوية لتعزيز الانتماء والوعي المؤسسي للعاملين

نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عددًا من ندوات التوعية للعاملين بطوائف التشغيل، وذلك بكل من الورش الرئيسية بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، ومنطقة وسط الصعيد بمحافظة أسيوط، إلى جانب الدارسين بالدورات التعليمية بمعهد تدريب قائدي القطارات بورش الفرز بالقاهرة.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن هذه الندوات تأتي في إطار سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى رفع الوعي الوطني والمجتمعي وترسيخ القيم الإيجابية التي تسهم في تعزيز بيئة العمل والارتقاء بمستوى أداء العاملين بمختلف القطاعات على مستوى الشبكة، وذلك في إطار اهتمام الهيئة بالاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير منظومة العمل.

وأضافت أن الندوات تضمنت تقديم التهنئة للعاملين بمناسبة حلول العام الهجري الجديد وذكرى ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من مرحلة تنموية غير مسبوقة شملت مختلف قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، من بينها تحديث البنية الأساسية، وتطوير نظم الإشارات، وتحديث الوحدات المتحركة، ورفع كفاءة الورش، وتطوير المحطات، وإدخال أحدث نظم التشغيل، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب.

وأوضحت الهيئة أن الندوات تضمنت التوعية المكثفة للعاملين بالمخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية الناجمة عن تعاطي المواد المخدرة، وكذلك سوء استخدام العقاقير الطبية ذات الآثار الجانبية المشابهة بصورة غير قانونية، وما تمثله من تهديد للفرد والأسرة والمجتمع، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على بيئة عمل آمنة وخالية من أي ممارسات تؤثر على كفاءة الأداء أو سلامة التشغيل، فضلاً عن ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية والمجتمعية التي تحث على احترام العمل وإتقانه وتحمل المسؤولية وبذل أقصى الجهد في أداء الواجب.

كما تناولت الندوات، بحسب البيان، الاستخدام الرشيد لوسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، مع التأكيد على أهمية الاستخدام الإيجابي لهذه الوسائل بما يعزز الوعي ويحافظ على القيم المجتمعية.

وشارك في تنفيذ الندوات عدد من قيادات الهيئة، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق، ونخبة من الخبراء والمتخصصين من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومصلحة الطب الشرعي، وكبار رجال الدعوة بوزارة الأوقاف.