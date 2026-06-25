شوبير عن تخفيض عقود لاعبي الأهلي: سيد عبد الحفيظ ليس مسؤولًا عما سبق

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن حالة الجدل المثارة حول ملف تخفيض عقود لاعبي النادي الأهلي، إلى جانب الأنباء المتداولة بشأن رحيل عدد من النجوم، تسببت في حالة من القلق داخل جماهير القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه يتفهم هذه المخاوف ويشاركهم نفس القلق.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته عبر قناة النهار، أن ما يتردد بشأن وجود عروض لبعض اللاعبين مثل محمود حسن "تريزيجيه"، إضافة إلى الحديث عن زيزو وإمام عاشور، لا يزال قيد المتابعة، خاصة في ظل تضارب المعلومات حول وصول عروض رسمية من عدمه.

وانتقد شوبير الطرح المتزايد حول إمكانية الاستغناء عن عدد كبير من العناصر الأساسية، مثل محمد بن رمضان وأشرف بن شرقي وإمام عاشور وزيزو، متسائلًا: "كيف يمكن لفريق أن ينافس وهو يتخلى عن أبرز نجومه دفعة واحدة؟".

وشدد على أن فكرة تخفيض العقود لا يجب أن تُدار بشكل عشوائي أو على حساب القوام الأساسي للفريق، مؤكدًا أن أي نادٍ كبير لا يمكنه الاستغناء عن نجومه، لأنهم يمثلون العمود الفقري لأي نجاح.

ووجه شوبير رسالة مباشرة إلى سيد عبد الحفيظ، مؤكدًا أنه غير مسؤول عن العقود المبرمة في السابق، موضحًا: "أنت توليت المسؤولية في وضع قائم بالفعل، وإذا نجحت في تحسينه فهذا يُحسب لك، وإذا لم تتمكن فلا يمكن تحميلك أخطاء الماضي".

وأشار إلى أن بعض الصفقات السابقة قد لا تحقق النجاح المطلوب، وهو أمر طبيعي في كرة القدم، لكن لا يجب البناء على ذلك في اتخاذ قرارات جماعية قد تضر بالفريق.

كما حذر من الانسياق وراء ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من بعض الأطراف التي قد تسعى لإثارة الجدل داخل النادي، مؤكدًا أن كثيرًا من هذه الأحاديث لا يمت للواقع بصلة.

وأضاف أن وجود بعض الخلافات أو رغبة بعض اللاعبين في تحسين عقودهم أمر طبيعي، لكنه لا يعني بالضرورة وجود أزمة حقيقية تستدعي تفكيك الفريق.

وأكمل شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على العناصر الأساسية أمر ضروري للمنافسة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار التعاقدات، مشيرًا إلى أن استقدام لاعب أجنبي مميز قد يكلف ملايين الدولارات، وهو ما يتطلب أيضًا توفير عقود تنافسية للحفاظ على استقرار الفريق.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن سيد عبد الحفيظ مسؤول فقط عن المرحلة المقبلة، وليس عن أي التزامات سابقة، داعيًا إلى التعامل بعقلانية مع ملف العقود بما يحقق مصلحة النادي على المدى الطويل.