كشف ميونج بو هونج، مدرب منتخب كوريا الجنوبية، عن اختياراته الأساسية لمباراة جنوب أفريقيا، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

ويستضيف ملعب مونتيري اللقاء الذي ينطلق في الرابعة صباحًا، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للمنتخبين مع اقتراب حسم بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

واعتمد المدرب الكوري على كيم سيونج جيو في حراسة المرمى، وأمامه الثلاثي لي هان بيوم وكيم مين جاي ولي جي هيوك في الخط الخلفي. وفي الوسط يتواجد سيول يونج وو وهوانج إن بيوم وبايك سيونج هو ولي تاي سيوك، بينما يقود الهجوم كل من لي كانج إن وهيونج جيو وهوانج.

في المقابل، أعلن منتخب جنوب أفريقيا تشكيله بقيادة الحارس رونوين ويليامز، فيما يضم خط الدفاع خوليسو موداو وإيمي أوكون ومبيكيزيلي مبوكازي وأوبري موديبا. ويتكون خط الوسط من يايا سيتول وموفوكينج وثالينتي مباتا، خلف الثلاثي الهجومي أوزوين أبوليس وماكجوبا وتابيلو ماسيكو.

ويدخل المنتخب الكوري الجنوبي المباراة وهو في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط، ساعيًا لتأمين العبور إلى الدور المقبل، بينما يتمسك منتخب جنوب أفريقيا بآماله الأخيرة رغم تواجده في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة فقط.