حسم منتخبا البرازيل والمغرب تأهلهما إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 بعد ختام منافسات المجموعة الثالثة، ليتحول التركيز الآن إلى هوية منافسيهما في أولى مباريات الأدوار الإقصائية.

وأنهى المنتخب البرازيلي دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة عقب فوزه على اسكتلندا بثلاثية نظيفة، فيما رافقه المنتخب المغربي إلى الدور التالي بعد انتصاره المثير على هايتي بنتيجة 4-2.

وبحسب مسار البطولة، ستواجه البرازيل وصيف المجموعة السادسة في دور الـ32، بينما يلتقي المنتخب المغربي مع متصدر المجموعة نفسها.

ولا تزال المنافسة مشتعلة في المجموعة السادسة بين هولندا واليابان والسويد، حيث ستحدد نتائج الجولة الأخيرة هوية المتصدر والوصيف، وبالتالي رسم ملامح المواجهتين المرتقبتين في الأدوار الإقصائية.

وتترقب البرازيل معرفة منافسها المقبل، وسط احتمالية مواجهة أحد المنتخبات الثلاثة المتنافسة على بطاقتي التأهل، فيما ينتظر المنتخب المغربي اختبارًا قويًا أمام الفريق الذي سينهي المجموعة السادسة في الصدارة.

وكانت البرازيل قد أنهت دور المجموعات دون هزيمة بعد تحقيق انتصارين وتعادل، بينما واصل المنتخب المغربي عروضه القوية محافظًا على سجله خاليًا من الخسائر، ليؤكد كلا المنتخبين جاهزيتهما لخوض منافسات الأدوار الإقصائية.

ومن المنتظر أن تسفر مواجهتا هولندا أمام تونس، واليابان أمام السويد، عن حسم الترتيب النهائي للمجموعة السادسة، وتحديد هوية المنافسين اللذين سيواجهان البرازيل والمغرب في دور الـ32.