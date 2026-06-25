ياسر ريان: الوديات القوية وراء حصد منتخب مصر لـ4 نقاط بالمونديال

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، أن المباريات الودية القوية التي خاضها منتخب مصر قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026 كان لها دور كبير في تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، وهو ما انعكس على نتائج الفريق وحصده 4 نقاط حتى الآن في مشواره بالمونديال.

وأضاف ريان في تصريحات تلفزيونية، أن حديث المدير الفني حسام حسن مع اللاعبين بين شوطي مباراة نيوزيلندا كان نقطة التحول الحقيقية في اللقاء، حيث ظهر المنتخب بشكل مختلف خلال الشوط الثاني ونجح في تحسين أدائه وتحقيق النتيجة المطلوبة.

وشدد نجم الأهلي السابق على ضرورة عدم تكرار البداية المتواضعة التي ظهر بها المنتخب أمام نيوزيلندا خلال المواجهة المقبلة أمام إيران، مؤكدًا أن المنتخب الإيراني يمتلك عناصر مميزة وقوامًا متكاملًا يجعله من أقوى منتخبات المجموعة، وأن التأخر في النتيجة أمامه سيكون من الصعب تعويضه، ما يتطلب التركيز الكامل منذ الدقيقة الأولى.